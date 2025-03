Hunderttausende müssen sich bis Freitag auf erhebliche Einschränkungen bei den Berliner Verkehrsbetrieben einstellen. U-Bahnen, Trams und fast alle Busse stehen still.

Verdi legt die BVG zwei Tage lang still.

Berlin - Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) hat ein zweitägiger Warnstreik begonnen. „Die BVG wird wie angekündigt von der Gewerkschaft Verdi bestreikt“, teilte das Unternehmen mit. Demnach stehen U-Bahnen, Trams und die meisten Busse still.

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Tarifverhandlungen für rund 16.000 Beschäftigten der BVG am Freitag für gescheitert erklärt und zu dem 48-stündigen Ausstand aufgerufen. Es ist bereits der fünfte Arbeitskampf in der laufenden Tarifrunde. Zugleich beginnt Verdi heute eine zehntägige Urabstimmung über einen unbefristeten Streik bei dem Unternehmen. Knackpunkt in den Verhandlungen ist die Höhe des Grundgehalts.