Dresden - Im Regionalverkehr in Sachsen sind von Mittwoch bis Sonntagmorgen Einschränkungen zu erwarten. Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten der Nahverkehrsbetriebe zum bisher längsten Streik der aktuellen Tarifverhandlungen auf. Dazu zählen unter anderem Nahverkehrsbetriebe in den Landkreisen Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz sowie Nahverkehrsbetriebe in Chemnitz und Dresden.

Verdi-Mitglieder hatten zuvor mit großer Mehrheit das aktuelle Angebot des Arbeitgeberverbands Nahverkehr (AVN) abgelehnt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung der Vergütung um 22 Prozent, mindestens aber 750 Euro pro Monat sowie eine Erhöhung der Vergütung für Auszubildende und Praktikanten um 200 Euro pro Monat - beides rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres.