Magdeburg - Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag die Beschäftigten im Nahverkehr in Magdeburg, Halle, Dessau-Roßlau und im Burgenlandkreis zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. In Magdeburg sei der Warnstreik gut angelaufen, es seien keine Busse und Bahnen gefahren, sagte ein Verdi-Gewerkschaftssekretär. Auch in Dessau-Roßlau und im Burgenlandkreis stehe der Verkehr still. In Halle ist der Warnstreik nach Angaben des zuständigen Gewerkschaftssekretärs ebenfalls angelaufen. Die Beteiligung sei hoch, und es fahre nichts. Für 09.00 Uhr ist laut Verdi eine Kundgebung geplant.