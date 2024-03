In Sachsens Städten wird der Nahverkehr am Freitag erneut stillstehen. Die Gewerkschaft Verdi ist nach einem Verhandlungstermin mit den Forderungen der Arbeitgeber unzufrieden.

Warnstreik im sächsischen Nahverkehr am Freitag

Straßenbahnen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) stehen am Betriebshof Trachenberge.

Dresden - Am Freitag findet erneut ein Warnstreik bei Sachsens kommunalen Nahverkehrsunternehmen statt. Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Plauen und Zwickau zu einem ganztägigen Ausstand auf. Begründet wird der erneute Warnstreik in einer Mitteilung vom Mittwoch mit mangelnder Wertschätzung für die Arbeit der Beschäftigten seitens des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) Sachsen bei den Tarifverhandlungen.

In dem Tarifkonflikt geht es um den Manteltarifvertrag, der vor allem die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten regelt. Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung des Urlaubsanspruchs, die Einführung von Zeitzuschlägen für Samstagsarbeit oder Überstundenzuschläge. Der KAV Sachsen hatte eine für Ende 28. Februar angedachte Verhandlungsrunde abgesagt. Der neue Termin fand am 19. März statt.