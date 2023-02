Warnstreik in Nordrhein-Westfalen: Auch Flugausfälle am BER

Reisegäste gehen an einem Flughafen zum Abflugterminal.

Berlin - Ein eintägiger Warnstreik an den beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen hat auch Auswirkungen auf den Flugbetrieb am Airport Berlin-Brandenburg. Die fünf für Montag geplanten Flüge nach Köln fallen nach Angaben eines Flughafensprechers aus. Nach Düsseldorf können drei von fünf Flügen nicht stattfinden. Das sind nach Angaben des Sprechers insgesamt 16 Flugbewegungen von insgesamt etwa 400, die für Montag geplant sind.

Aufgerufen zu den eintägigen Arbeitsniederlegungen haben die Gewerkschaften Verdi und Komba. Hintergrund sind die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sowie die bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit. Der Arbeitskampf betraf am Montag in Nordrhein-Westfalen mancherorts auch andere Bereiche des öffentlichen Lebens, etwa den Nahverkehr, Kitas oder Ämter.