Am Freitag stehen viele Bahnen in Sachsen still. Verdi hat mal wieder zum Warnstreik aufgerufen. Die Buchmesse bleibt aber weiterhin erreichbar.

Leipzig - Zahlreiche Angestellte sind am Freitag dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt und haben ihre Arbeit niedergelegt. „In Leipzig konnte der Notfallplan nicht umgesetzt werden, weil so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Streik gegangen sind“, sagte Gewerkschaftssekretär Lucas Zahn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Einzig die Linie 16 - die auch zu den Messehallen führt, in denen seit Donnerstag die Leipziger Buchmesse stattfindet - fahre im 20-Minuten-Takt. Streikende hatten sich an verschiedenen Betriebshöfen in Leipzig versammelt.

In Zwickau, Plauen und Dresden stehe der öffentliche Nahverkehr weitgehend still, sagte Zahn. In Chemnitz laufe der Betrieb nach Angaben von Verdi im Notfahrplan, am Morgen hatten sich demnach mehr als 100 Mitarbeiter versammelt.

Der Aufruf zum Warnstreik ist eine Reaktion auf wiederholt gescheiterte Tarifverhandlungen. Begründet wird der erneute Warnstreik mit mangelnder Wertschätzung für die Arbeit der Beschäftigten seitens des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) Sachsen. Verhandlungsführer Paul Schmidt sagte der dpa: „Insgesamt sind wir sehr zufrieden heute. Gleichzeitig haben wir aber auch ein großes Interesse daran, nächsten Donnerstag eine Lösung zu finden. Dafür müssen aber erst mal noch einige Grundsatzprobleme gelöst werden.“ Wie viele Menschen sich insgesamt am Warnstreik beteiligten haben, war zunächst unklar.

In dem Tarifkonflikt geht es um den Manteltarifvertrag, der vor allem die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten regelt. Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung des Urlaubsanspruchs, die Einführung von Zeitzuschlägen für Samstagsarbeit oder Überstundenzuschläge. Der KAV Sachsen hatte eine für Ende 28. Februar angedachte Verhandlungsrunde abgesagt. Der neue Termin fand am 19. März statt.