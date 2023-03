Warnstreik: Keine Flüge am Bremer Flughafen am Montag

Bremen - Wegen des umfassenden Verkehrs-Warnstreiks fallen am Montag alle Passagierflüge von und nach Bremen aus. Alle Flüge seien gestrichen, sagte eine Sprecherin des Flughafens am Freitag. Bei dem bundesweiten Warnstreik rufen die Gewerkschaften ihre Mitglieder auch in Hannover und Bremen zu Demonstrationen auf. Für den Bremen Airport sind am Montag ab 9.00 Uhr Protestaktionen geplant. Daran sollen im Verlauf den Angaben zufolge auch Beschäftigte der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) teilnehmen. Ab 11.00 Uhr ist eine Abschlusskundgebung in der Bremer Neustadt geplant.