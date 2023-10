Viele Regionalbahnen und Züge der S-Bahn in Hannover standen zu Beginn des Wochenendes still. Die Fahrgäste mussten sich auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Am Sonntag fuhren die Züge wieder.

Hannover - Zugausfälle und große Verspätungen hat ein Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL am Samstag bei der Nordwestbahn und der S-Bahn Hannover verursacht. Seit Sonntag laufe alles wieder im Normalbetrieb, sagte ein Sprecher der Nordwestbahn. Bis in die Abendstunden hinein habe es am Samstag Ausfälle und Verspätungen gegeben. Auch bei der S-Bahn Hannover gab es am Sonntag keine Auswirkungen mehr. Der zwölfstündige Warnstreik endete nach Angaben der Gewerkschaft wie geplant am Samstagnachmittag.

Nahezu alle Züge der Nordwestbahn fielen während des Warnstreiks aus. Lediglich einzelne Bahnen der RB75 auf der Strecke Osnabrück-Bielefeld und der RB74 zwischen Bielefeld und Paderborn fuhren. Teils wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Die S-Bahn Hannover konnte mit einem Notfallfahrplan nach eigenen Angaben etwa 20 Prozent der normalen Leistung aufrechterhalten.

Die GDL-Mitglieder waren seit 2.30 Uhr aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Lokführer, Zugbegleiter, Werkstattmitarbeiter und Disponenten beteiligten sich. Grund dafür waren nach Angaben der Gewerkschaft die von ihr abgebrochenen Tarifgespräche mit dem Bahnunternehmen Transdev, zu dem die S-Bahn Hannover und die Nordwestbahn gehören.

Nach Angaben der GDL bot die Arbeitgeberseite zuletzt eine Entgelterhöhung von elf Prozent über eine Laufzeit von zwei Jahren an. Die Gewerkschaft verlangt eine Entgelterhöhung von 555 Euro bei einer Laufzeit von einem Jahr und eine Absenkung der Wochenarbeitszeit.