Keine Busse, Trams und U-Bahnen: Mit einem 48-Stunden-Warnstreik legt die Gewerkschaft Verdi erneut weite Teile des Berliner Nahverkehrs lahm. Eine Einigung ist nicht in Sicht.

Warnstreik: U-Bahnen und Busse stehen still

Berlin - Wegen des Warnstreiks bei den Berliner Verkehrsbetrieben BVG müssen Zehntausende Menschen heute auf U-Bahnen, Trams und Busse verzichten und anders zu Arbeit oder Schule gelangen. Die S-Bahn setzt zusätzliche Züge ein. Auf den Straßen werden noch mehr Staus erwartet, Radfahrer werden vor vereisten Stellen gewarnt. Der Streik ist für den gesamten Donnerstag und Freitag angekündigt.

Es ist der bereits dritte Warnstreik in der laufenden Verhandlungsrunde von BVG und Gewerkschaft. Die bisherigen beiden Ausstände dauerten mit jeweils 24 Stunden allerdings lediglich halb so lang.

Staus erwartet

Insbesondere im Berufsverkehr müssen sich Pendler auf volle Straßen einstellen. Die Verkehrsinformationszentrale VIZ schrieb am Morgen: „Auf den Haupteinfallstraßen bitte mit mehr Verkehr rechnen wegen des Streiks der BVG.“

Die Bahn schrieb: „Die Züge der S-Bahn Berlin sowie der Regionalverkehr der Deutschen Bahn sind vom Warnstreik der Gewerkschaft Verdi am 20. und 21. Februar nicht betroffen.“ Von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr gebe es zusätzliche Fahrten bei der S1 zwischen Zehlendorf und Potsdamer Platz, der S3 zwischen Karlshorst und Ostbahnhof und der S5 zwischen Mahlsdorf und Warschauer Straße.

Gefahr durch Eis auf Radwegen

Viele Menschen dürften heute und morgen mit dem Rad zur Arbeit fahren. Angesichts zahlreicher vereister Radwege sei das nicht ungefährlich, warnte der Fahrradclub (ADFC). „Es ist im Moment ein ganz schöner Flickenteppich“, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Erst ist der Radweg eisfrei und beim nächsten Übergang droht dann der Schneeberg.“

Der ADFC rief die Berliner Stadtreinigung (BSR) dazu auf, in diesen Tagen besonders die Radwege noch einmal in den Blick zu nehmen und gegen vereiste Fahrspuren vorzugehen. Gefährlich seien insbesondere die Übergänge zwischen Straße und Radweg. Dort landeten die Schneereste, die von den Reinigungsfirmen an die Seite gekehrt würden.

Stadtreinigung: Eisbeseitigung auf Radwegen schwierig

Die BSR verweist auf gesetzliche Vorgaben, wonach aus Umweltgründen auf ausgewiesenen Radwegen keine Auftaumittel wie Salz oder Sole gestreut werden dürften und die Glättebeseitigung deshalb schwierig sei. Auch Splitt oder Sand seien hier keine Alternative, da sie das Eis nicht zum Tauen brächten. Für Radwege sei daher lediglich eine Schneeräumung vorgesehen.

Der ADFC empfahl den Radfahrern, langsam zu fahren und besonders bei den Übergangen aufzupassen - und im Zweifel kurz zu schieben. Bei Radwegen, die wegen Eis nicht befahrbar sind, könnten sie auch auf die Straße ausweichen.

„Die Stimmung ist kämpferisch“

Verdi und die BVG wollen am kommenden Mittwoch zur nächsten Verhandlungsrunde zusammen kommen. Zuletzt hatte das Unternehmen mit einem neuen Angebot nachgelegt. Den Arbeitskampf der Gewerkschaft kritisierte die Arbeitgeberseite zuletzt als „völlig unverhältnismäßig“. Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt teilte mit: „Die Stimmung ist kämpferisch.“

Die Gewerkschaft fordert für die rund 16.000 Beschäftigten monatlich 750 Euro mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem verlangt sie ein 13. Monatsgehalt, eine Fahrdienst- beziehungsweise Wechselschichtzulage in Höhe von 300 Euro sowie eine Schichtzulage von 200 Euro.

Die BVG bot eine durchschnittliche Erhöhung von 17,6 Prozent bei einer Laufzeit von 48 Monaten bis Ende 2028 an. Zudem will sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rückwirkend zum 1. Januar 2025 einen Festbetrag von 225 Euro pro Monat zusichern. In den Folgejahren würde sich das Monatsgehalt dann jeweils um 2,5 Prozent erhöhen.