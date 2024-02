Busse und Bahnen sollen heute vielerorts nicht fahren - so auch in Niedersachsen und Bremen. Der Aufruf zum Warnstreik betrifft viele Beschäftigte in den beiden Bundesländern.

Hannover - Wer in Niedersachsen oder Bremen Bus und Bahn fahren will, muss sich heute auf zahlreiche Einschränkungen einstellen. Hintergrund ist ein Warnstreik in zahlreichen Nahverkehrsbetrieben, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Betroffen sind laut Verdi sechs kommunale Unternehmen in Niedersachsen und eines in Bremen.

In Niedersachsen sollen die Beschäftigte der Braunschweiger Verkehrsgesellschaft, der Göttinger Verkehrsbetriebe, von Osnabus und SWO-Mobil in Osnabrück, Stadtbus Goslar, Üstra Hannover sowie der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft ihre Arbeit niederlegen, in Bremen die Arbeitnehmer der Bremer Straßenbahn AG. Die Gewerkschaft ruft nach Angaben eines Sprechers insgesamt 4500 Arbeitnehmer in Niedersachsen zum Warnstreik auf, in Bremen etwa 2400. In Hannover ist eine zentrale Kundgebung geplant. Verdi hat für Freitag in weiteren Bundesländern zum Warnstreik im Nahverkehr aufgerufen.

Außer in Bayern verhandelt Verdi in allen Bundesländern parallel mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden über neue Tarifverträge für die Beschäftigten im ÖPNV. Bei der ersten Verhandlungsrunde vergangene Woche kam in keiner Region eine Lösung zustande. Verdi fordert für die Beschäftigten in Niedersachsen unter anderem drei Urlaubstage mehr im Jahr sowie längere Ruhezeiten.