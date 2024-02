Leipzig - Vom Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals sind am Mittwoch auch die Flughäfen in Sachsen betroffen. In Dresden fallen acht Flüge aus, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Betroffen seien Verbindungen von München und Frankfurt. In Leipzig/Halle fallen zwei Flüge aus.

Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal in Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf zum Warnstreik aufgerufen. Die Lufthansa hat vorsorglich zwischen 80 und 90 Prozent ihrer 1000 geplanten Flüge abgesagt. Mehr als 100.000 Passagiere müssen umplanen.

Im Tarifkonflikt fordert Verdi 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von einem Jahr. Außerdem soll es eine konzernweite Inflationsprämie von 3000 Euro geben. Die Lufthansa verweist auf zurückliegende Lohnsteigerungen und hat für einen Zeitraum von drei Jahren 13 Prozent mehr Geld sowie eine Inflationsprämie angeboten. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Montag geplant.