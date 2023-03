Warnstreiks am Frauentag in Brandenburg: Kitas betroffen

Hennigsdorf/Königs Wusterhausen - Mehr als 100 Kitas in Brandenburg könnten wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi im Sozial- und Erziehungsdienst am Mittwoch geschlossen bleiben. Verdi hat für den Frauentag zu einem bundesweiten Aktionstag mit Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen. In Königs Wusterhausen ist eine zentrale Aktion für Brandenburg geplant, bei der sich Beschäftigte aus fünf Städten und zwölf Ortschaften in Brandenburg beteiligen können. Laut Verdi werden an diesen Orten rund 110 Kitas betroffen sein, bei denen es zu Betriebseinschränkungen oder Schließungen kommen kann.

Am zweiten Aktionsort in Hennigsdorf ist geplant, dass Menschen aus neun Städten, zwei Kreisverwaltungen und vier Gemeinden im Warnstreik sind. Dort wird auch die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Yasmin Fahimi, erwartet. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt für die Angestellten von Bund und Kommunen, mindestens aber ein Plus von 500 Euro. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es vergangene Woche noch keine Annäherung gegeben.