Jena - Patienten am Uniklinikum Jena oder Eltern von Thüringer Hortkindern müssen sich am Mittwoch erneut auf streikbedingte Einschränkungen einstellen. Einen Tag vor der womöglich entscheidenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder rufen gleich mehrere Gewerkschaften für Thüringen zu Warnstreiks auf. Die zentrale Kundgebung ist in Jena geplant. Am Uniklinikum ruft Verdi zu einem 36-stündigen Warnstreik auf. Die Akutversorgung sei wie bei vorherigen Arbeitsausständen gesichert, teilte die Uniklinik mit. Einschränkungen seien bei geplanten Behandlungen zu erwarten. Patientinnen und Patienten werden demnach vorab informiert, falls Behandlungstermine ausfallen.

Auch im Thüringer Bildungswesen sind Länderbeschäftigte zum Warnstreik aufgerufen. Das hatte zuletzt unter anderem die Hortbetreuung getroffen. Auch für den Mittwoch sind Hortbeschäftigte explizit zum Arbeitsausstand aufgefordert. Der Unterricht dürfte hingegen weniger betroffen sein, da Lehrer meist verbeamtet sind und nicht streiken dürfen.