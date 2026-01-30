Busse und Bahnen in Sachsen-Anhalt könnten am Montag stillstehen. Im Tarifkonflikt ruft die Gewerkschaft zu Warnstreiks auf. Vor allem Magdeburg, Halle und der Burgenlandkreis sind betroffen.

Am Montag müssen sich Fahrgäste von Bussen und Straßenbahnen auf Ausfälle einstellen. (Archivbild)

Magdeburg - Im öffentlichen Nahverkehr hat die Gewerkschaft Verdi für Montag bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. In Sachsen-Anhalt sind laut Gewerkschaft Busse und Bahnen in Halle, Magdeburg und dem Burgenlandkreis betroffen. Verdi kritisiert, dass die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen von den Beschäftigten eine deutliche Verschlechterung der Arbeitsbedingungen gefordert hätten. So solle unter anderem der Krankengeldzuschuss gekürzt und der tarifliche Kündigungsschutz abgeschafft werden.

„Die Arbeitgeber setzen auf Eskalation“, sagte Verhandlungsführer Paul Schmidt. Statt nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen, verweigerten sie sich jedem möglichen Kompromiss dazu.

Letzter großer Warnstreik vor zwei Jahren

Im Zentrum der Tarifverhandlungen im kommunalen Nahverkehr steht die Forderung von Verdi nach Einführung einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Diese Forderung wird vom Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) Sachsen-Anhalt als „maßlos“ abgelehnt.

Beim letzten Tarifkonflikt vor zwei Jahren waren durch Warnstreiks große Teile des Nahverkehrs in Teilen von Sachsen-Anhalt lahmgelegt worden.