Der Nahverkehr steht still: In Niedersachsen und Bremen fahren Busse und Bahnen vieler Verkehrsbetriebe nicht. Der Warnstreik betrifft Tausende Beschäftigte in beiden Bundesländern - und noch mehr Fahrgäste.

Streikende halten sich am in der Nähe einer brennenden Tonne auf.

Hannover/Bremen - Mit Warnstreiks hat die Gewerkschaft Verdi seit dem frühen Freitagmorgen auch in Niedersachsen und Bremen den Nahverkehr lahmgelegt. „In den bestreikten Betrieben steht alles“, sagte der Verdi-Verhandlungsführer Marian Drews am Morgen. Langsam versammelten sich die Beschäftigten, auf einer Kundgebung in Hannover erwarte er bis zu 1500 Teilnehmer. Auch in Bremen werden alle Betriebshöfe bestreikt, wie Franz Hartmann von Verdi sagte. Dort werden seinen Worten zufolge rund 1000 Beschäftigte auf einer Kundgebung erwartet.

Bundesweit dürfte der Warnstreik in mehr als 80 Städten und rund 40 Landkreisen den Bus-, U- und Straßenbahn-Verkehr weitgehend zum Erliegen bringen. 15 Bundesländer sind betroffen, nur in Bayern gibt es derzeit keine Tarifverhandlungen. Der Ausstand ist in den meisten Kommunen ganztägig geplant. Hintergrund sind parallele Tarifverhandlungen im ÖPNV in fast allen Bundesländern. In der Regel geht es um die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Verdi fordert unter anderem kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen, längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten, mehr Urlaubstage oder mehr Urlaubsgeld. Damit sollen die Beschäftigten entlastet und der Beruf attraktiver werden.

In Niedersachsen stehen laut Verdi Busse und Bahnen bei allen beteiligten Verkehrsbetrieben sei etwa 3.00 Uhr am Freitagmorgen still. Beteiligt sind demnach die Braunschweiger Verkehrsgesellschaft, die Göttinger Verkehrsbetriebe, die Osnabrücker Stadtwerke-Töchter Osnabus und SWO Mobil, Stadtbus Goslar, die Verkehrsbetriebe Üstra in Hannover, die Wolfsburger Verkehrsgesellschaft und die Lüchow Schmarsauer Eisenbahn GmbH. Für alle Linien dieser Verkehrsbetriebe gibt es den Angaben zufolge starke Einschränkungen. Die Gewerkschaft rief nach Angaben eines Sprechers insgesamt 4500 Arbeitnehmer in Niedersachsen zum Warnstreik auf, in Bremen etwa 2400.

Auch die Beschäftigten der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) legten am Freitagmorgen die Arbeit nieder. Das Unternehmen werde für 24 Stunden den Betrieb aussetzen, teilte die BSAG mit. Konkret bedeute dies: Seit Freitagmorgen bis zum Betriebsbeginn am Samstag führen auf den Linien der BSAG weder Busse noch Straßenbahnen, auch die Nachtbusse seien betroffen. Einzig die Anruflinientaxen und Kooperationspartner der BSAG - die Linien 29/52, 57/58, 63S, 80/81 - seien noch im Dienst.

Wenn man sich nicht zur Wehr setze, werde es immer nur Verschlechterungen für die Arbeitnehmer geben, betonte Drews. Es müsse „dringend etwas geschehen“, damit die Beschäftigten entlastet und neues Personal gewonnen werden könnten.