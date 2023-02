Hannover - Vor den nächsten Gesprächen mit den Arbeitgebern haben die Gewerkschaften für Dienstag zu weiteren Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Niedersachsen aufgerufen. „Wir sind wieder im ganzen Land unterwegs“, hieß es vorab bei Verdi. Ein Schwerpunkt der Aktionen seien diesmal die Stadt und die Region Hannover. Man plane aber auch Ausstände in Braunschweig, Lüneburg, Verden, Meppen und Emden oder den Kreisen Hildesheim und Celle. Die Kommunalgewerkschaft Komba kündigte ebenfalls Arbeitsniederlegungen ihrer Mitglieder an - unter anderem in Hannover, Braunschweig, Lüneburg und Hameln.

Laut Verdi dürfte es vielerorts erneut Einschränkungen in der Verwaltung, in Kitas, in kommunalen Kliniken, im öffentlichen Nahverkehr und in Arbeitsagenturen geben. Gerechnet werde mit einer vierstelligen Teilnehmerzahl, Näheres könne man erst im Tagesverlauf sagen. Flughäfen wie Hannover-Langenhagen sollen nach den dortigen Warnstreiks am vergangenen Freitag ausgenommen sein - die Airport-Feuerwehren fallen auch in den öffentlichen Dienst. Ein Komba-Sprecher deutete an, dass etwa in der Landeshauptstadt Teile der Abfallentsorgung und Straßenreinigung betroffen sein sollen.