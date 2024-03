Magdeburg - Die Warnstreiks bei mehreren kommunalen Verkehrsunternehmen in Sachsen-Anhalt gehen auch am Freitag weiter. Die Gewerkschaft hatte zu einem 48-stündigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind Busse und Straßenbahnen in Magdeburg, Halle, Dessau und dem Burgenlandkreis. Die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) rechnet damit, dass der reguläre Fahrplan ab Samstag wieder funktioniert. Am Freitagnachmittag haben Aktivisten von „Fridays for Future“ zudem zu Demonstrationen aufgerufen. Unter anderem sind Demonstrationen in Magdeburg, Halle und Stendal angekündigt.