Nach Ende der Friedenspflicht hat in der Metall- und Elektroindustrie bundesweit eine Welle von Warnstreiks begonnen. Auch in Thüringen haben sich die ersten Betriebe beteiligt.

Auch in Sachsen-Anhalt soll es am Dienstag erste Warnstreiks geben. (Archivbild)

Gera - In der Metall- und Elektroindustrie haben auch in Thüringen die ersten Betriebe mit Warnstreiks begonnen. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft mitteilte, legten unter anderem bei Kaeser Kompressoren in Gera die Beschäftigten am frühen Morgen die Arbeit nieder. „Nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden müssen sich die Arbeitgeber bewegen“, sagte die Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Jena-Saalfeld und Gera, Franziska Wolf. Was bisher auf dem Tisch liege, sei weit unter der Inflation und weit von den Forderungen entfernt. Die IG Metall fordert unter anderem sieben Prozent mehr Geld. Im Laufe des Tages soll es in Thüringen bei weiteren Unternehmen zu Warnstreiks kommen.

Die IG Metall Gera und Jena-Saalfeld vertritt nach eigenen Angaben allein mehr als 14.000 Mitglieder in Ostthüringen.