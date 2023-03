Leipzig - Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst sollen am Mittwoch in Sachsen ausgeweitet werden und könnten insbesondere Familien mit Kindern treffen. Die Gewerkschaften Verdi und GEW haben unter anderem Beschäftigte in Kitas und Horten dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind beispielsweise Einrichtungen in Dresden, Leipzig und Chemnitz sowie in den Landkreisen Mittelsachsen und Erzgebirge.

Auch in Stadtverwaltungen, Arbeitsagenturen, Landkreisbehörden und anderen Bereichen des öffentlichen Lebens könnte es zu Einschränkungen kommen. Die Auswirkungen des Warnstreiks unterscheiden sich aber von Region zu Region. Während die Dresdner Verkehrsbetriebe ganztägig mit Fahrausfällen in der Stadt rechnen, wurde bei den Leipziger Verkehrsbetrieben diesmal kein Warnstreik angekündigt. Bus- und und Bahnfahrer des Leipziger Unternehmens hatten zuletzt am Freitag die Arbeit niedergelegt.

In mehreren Städten in Sachsen sind am Mittwoch Kundgebungen und Demonstrationen geplant - auch wegen des internationalen Frauentags. Laut einer Verdi-Sprecherin arbeiten im Sozial- und Erziehungsdienst sowie in den Verwaltungen mehrheitlich weibliche Beschäftigte. Diese müssten mit geringer Entlohnung, hoher Arbeitsbelastung und Personalmangel leben. „Die Arbeitgeber müssen ihren Teil zu einer gerechten Bezahlung beitragen“, sagte die Sprecherin.

Verdi fordert für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Angebote der Arbeitgeber wurden von den Streikenden bislang als unzureichend zurückgewiesen.

Familien, die vom Warnstreik betroffen sind, können sich am Mittwoch über ein besonderes Angebot des Dresdner Zoos freuen. Kinder zahlen dort für den Eintritt ausnahmsweise nur einen Euro, wie die Direktorin des Zoos mitteilte.