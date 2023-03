Hannover - Im Zuge der bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Dienst stehen am Mittwoch in Niedersachsen mehrere Kliniken im Fokus. Arbeitsniederlegungen soll es laut Gewerkschaft Verdi in Krankenhäusern unter anderem in Hannover, Braunschweig und Oldenburg geben. An mehreren Orten sind auch wieder Kundgebungen geplant. Das Motto der Streiktage: „Gesundheit ist Gold wert und wir sind es auch.“

Verdi will für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn durchsetzen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber bieten schrittweise fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie 2500 Euro Einmalzahlung. In der zweiten Verhandlungsrunde gab es zuletzt noch keine Annäherung. Die dritte Verhandlungsrunde findet Ende März statt.

Von den Arbeitsniederlegungen in der aktuellen Streikwelle in Niedersachsen sind viele weitere Bereiche im kommunalen öffentlichen Dienst wie Kitas, Nahverkehr und Abfallentsorgung betroffen. An einigen Stellen dürften die Warnstreiks nach derzeitiger Planung noch bis einschließlich Donnerstag andauern.