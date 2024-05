Magdeburg - Nach einer Auswertung des letzten Warntags hat sich Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang zufrieden mit den Ergebnissen gezeigt. „Der Warntag 2023 hat in vielen Bereichen in Sachsen-Anhalt schon sehr gut funktioniert. So hat der Warnmix neben Radio und TV vor allem auch über den Einsatz von Sirenen und Warn-Apps weitgehend reibungslos geklappt“, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch.

Um zukünftig auch wirklich alle Menschen zu erreichen, werde der diesjährige Warntag am 12. September 2024 erneut Informationen liefern. Mit dem bundesweiten Warntag soll die Bevölkerung für das Thema Warnungen sensibilisiert werden. Es sollen etwa Sirenen oder Apps ins Bewusstsein gerückt sowie Wissen zum Umgang mit Warnungen vermittelt werden.