Warntag in Sachsen-Anhalt: Sirenen, Handys und Co.

Magdeburg - Zum bundesweiten Warntag sollen auch in Sachsen-Anhalt an diesem Donnerstag um 11.00 Uhr vielerorts die Sirenen heulen. Gleichzeitig komme eine Testwarnung direkt auf viele Handys, teilte das Innenministerium in Magdeburg mit. Sämtliche Warnmittel sollen getestet werden. Gegen 11.45 Uhr soll die Entwarnung erfolgen.

Mit der Teilnahme am Warntag soll getestet werden, ob die Bevölkerung in einem Ernstfall schnell gewarnt werden kann. Im vergangenen Jahr zeigte die Auswertung des Warntags, dass mehr als 90 Prozent der Bevölkerung durch mindestens ein Warnmittel erreicht werden konnten, wie Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) sagte. Es müsse aber Ziel sein, möglichst alle Menschen in Notlagen alarmieren zu können.