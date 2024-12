Erfurt - Betrüger versuchen offenbar, sich die Angst vor Einsamkeit am Weihnachtsfest zunutze zu machen. Es seien in letzter Zeit mehrfach Anrufe bei Seniorinnen und Senioren in Erfurt und im Landkreis Gotha eingegangen, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums. Die Anrufer hätten sich als Mitarbeiter des Landesprogramms „Agathe“ zum Schutz alter Menschen vor Vereinsamung ausgegeben.

Die Betroffenen sollten demnach dazu bewegt werden, die Anrufer in ihre Wohnung zu lassen, um Einsamkeit am Weihnachtsfest zu verhindern und gemeinsam Zeit zu verbringen. Das Ministerium warne ausdrücklich und für ganz Thüringen vor der Betrugsmasche, so die Sprecherin. Das „Agathe“-Personal rufe nie von sich aus unangekündigt an, sondern werde immer nur auf Initiative der betreuten Menschen tätig.