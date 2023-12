Mühlhausen - Im Fall einer vermissten 13-Jährigen aus Mühlhausen hat die Polizei vor eigenmächtigen Suchaktionen gewarnt. Teils hätten sich Suchtrupps gebildet, die andere Menschen zu Hause besucht und zur Rede gestellt hätten, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Das könne in Persönlichkeitsrechte eingreifen und im Zweifel strafbar sein. Eine Art „Bürgerwehr“ gehe Hinweisen aus den Sozialen Netzwerken nach und gebe Informationen teilweise nicht an die Polizei weiter. „Da ist regional viel Aufruhr.“

Die Polizei geht davon aus, dass das seit Donnerstag vermisste Mädchen am Leben ist, wie sie weiter mitteilte. Nach aktuellen Ermittlungen sei sie wohl am Donnerstagnachmittag mit dem Zug von Mühlhausen nach Leinefelde gefahren. Hier verliere sich die Spur - vermutlich sei sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln in unbekannte Richtung verreist. „Hinweise auf ein Kapitalverbrechen liegen gegenwärtig nicht vor.“ Das könne aber nicht ausgeschlossen werden.