Eine dünne Eisschicht liegt am Morgen auf einem Fahrradweg, während im Hintergrund Autos über eine vereiste Straße fahren.

Erfurt/Oberhof - Glatte Straßen und Hoffnung auf gespurte Loipen: Der für die kommenden Tage gemeldete Wintereinbruch hat für die Menschen in Thüringen zwei Seiten. Zum einen geht der Deutsche Wetterdienst von bis zu 25 Zentimeter Neuschnee aus. Zum anderen warnen die Meteorologen von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen aber auch vor gefrierendem Regen in Südthüringen und glatten Straßen in weiten Teilen des Freistaats. Für den Süden gilt eine amtliche Unwetterwarnung, es herrsche hohe Glättegefahr.

Schon in der Nacht zu Mittwoch soll es den Meteorologen zufolge gebietsweise zu Glätte wegen überfrorener Nässe kommen. Ab Mittwochmittag folge dann teils starker Schneefall. Südlich des Thüringer Waldes können bis zu 25 Zentimeter Neuschnee in 24 Stunden runterkommen, ansonsten verbreitet bis zu 15 Zentimeter. Gebietsweise gehe das bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt dann in gefrierenden Regen über, wobei die räumliche Ausdehnung noch unsicher sei.

Hoffnung auf Langlauf im Thüringer Wald

Der Schneefall sorgt aber zumindest im Thüringer Wald für Hoffnung auf Langlaufvergnügen am Wochenende. „Die Spurer warten darauf, dass sie präparieren können“, sagte eine Sprecherin des Regionalverbunds Thüringer Wald. Rund um hoch gelegene Gebiete wie Oberhof oder Schmiedefeld sei davon auszugehen, dass der angesagte Schnee auch komme und bis zum Wochenende liegen bleibe. „Hier geht es wohl als erstes los.“ In tieferen Lagen sei es eine Gratwanderung - dort sei auch Regen möglich.

Rund um Steinach lägen derzeit etwa zwölf Zentimeter Schnee - fünf weitere seien nötig, um eine Skatingloipe zu legen, erklärte die Sprecherin. Für eine klassische Spur brauche es dann mindestens 25 Zentimeter.

Aktuell sind im Thüringer Wald noch keine Loipen gespurt. Für Skifahrer und Snowboarder sind vier Lifte geöffnet.