Warnung vor Unwetter in Niedersachsen

Aus Spätsommer wird Frühherbst: In Niedersachsen wird es in der kommenden Woche kühler und regnerischer. (Symbolbild)

Hannover - In Niedersachsen drohen einzelne Gewitter mit ergiebigen Regenfällen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Abend und die Nacht zum Montag davor. Es könne starke Gewitter mit Regen bis zu 20 Liter pro Quadratmetern in kurzer Zeit geben. Vereinzelt sei vom Abend an bis Montagmittag auch extrem heftiger Starkregen mit Mengen um 70 Litern pro Quadratmetern möglich. Außerdem werden Hagel und stürmische Böen um 70 Kilometer pro Stunde erwartet.

Nach den sommerlichen Temperaturen greift im Verlauf des Abends die Kaltfront eines Tiefs von Südwesten über, die bis Montagabend nordostwärts abzieht.

Auch die Temperaturen sinken am Montag deutlich auf maximal 19 bis 22 Grad. Im Laufe der Woche bleibt es weiterhin kühl und regnerisch.