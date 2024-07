Potsdam/Berlin - Das Wochenende in Brandenburg startet ungemütlich mit Gewittern und Starkregen. Dabei warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor lokalen Regenmengen bis zu 80 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden.

Auch Sturmböen um 75 Kilometer pro Stunde seien nicht ausgeschlossen. Ob die Unwetterlagen jedoch genau so eintreten, sei laut DWD noch unsicher.

Bei schwül-heißen 29 Grad startet der Tag zunächst trüb aber weitestgehend trocken. Später kommt es immer wieder zu unwetterartigen Lagen mit lokaler Starkregen-Gefahr sowie Hagel, die sich bis in die Nacht zum Samstag erstrecken. In der Nacht kühlt es dadurch bis auf 16 Grad ab.

Am Samstag ziehen die Gewitter und Schauer langsam ab. Es bleibt jedoch bewölkt bei Höchstwerten von 25 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen bis auf 11 Grad. Am Sonntag lockert es weiter auf und die Sonne kämpft sich ihren Weg durch die Wolken. Bei ähnlichen Tagestemperaturen wie am Vortag klingt die Woche nach DWD-Angaben freundlich aus.