Die Drahtseilbahn in Augustusburg hat mehr als 100 Jahre auf dem Buckel. Nun steht erneut eine regelmäßige Wartung an. Dazu legt der Betrieb eine Pause ein.

Wartungsarbeiten an Augustusburger Drahtseilbahn

Augustusburg - Die historische Drahtseilbahn zur Augustusburg legt ab Montag (4. März) eine dreiwöchige Pause ein. Grund ist eine anstehende Wartung, wie der Verkehrsverbund Mittelsachsen am Donnerstag informierte. Dazu wird ein Teil der 252 Rollen, über die das Drahtseil läuft, ausgetauscht. Außerdem steht eine TÜV-Prüfung an und es werden einige der hölzernen Bahnschwellen durch Kunststoffschwellen ersetzt. Zudem wird in der Talstation eine neue Heizung installiert. Ab dem 23. März soll die Bahn dann wieder für Fahrgäste öffnen.

Die Drahtseilbahn ist mehr als 100 Jahre alt und absolviert eine gut 1,2 Kilometer lange Strecke mit einer Neigung von bis zu 20 Prozent. Sie gilt vor allem für Touristen als eine Attraktion.