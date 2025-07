Berlins bekanntes Kinder- und Jugendtheater bekommt neue Chefs. Welche Stücke sie in der nächsten Saison zeigen wollen und warum es dabei auch um psychische Gesundheit gehen soll.

Was die neue Leitung am Grips Theater plant

Sie wollen jungen Menschen Hoffnung machen: Die neuen Chefinnen und Chefs am Berliner Grips Theater.

Berlin - Die neue Leitung am Berliner Grips Theater will jungen Menschen Hoffnung machen. Kinder und Jugendliche seien mittendrin in den gesellschaftlichen Veränderungen, teilte Natalie Driemeyer vom vierköpfigen Leitungsteam mit. Die massiven existenziellen Unsicherheiten hätten Folgen für die Psyche von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Aufgegriffen werden soll das auch im Programm. In der neuen Saison sind drei Premieren geplant - darunter die deutschsprachige Erstaufführung des Stücks „Kuckucksnest“ über eine Mutter mit psychischen Problemen. Gezeigt wird zudem eine Neuinszenierung von „Laura war hier“ über ein Mietshaus und das Stück „Mats & Milad oder: Nachrichten vom Arsch der Welt“.

„Wir wissen, dass die Jugendlichen die Welt teilweise als eine nicht mehr veränderbare wahrnehmen“, teilte Driemeyer mit. Depressionen und Burnout seien spätestens seit der Coronazeit ein riesiges Thema. Die Generation habe weniger Sicherheit und sei etwa mit dem Klimawandel, der schwierigen Lage auf dem Wohnungsmarkt und Leistungsdruck konfrontiert.

Das neue Leitungsteam übernimmt ab September - es besteht aus dem Theatermacher Winfried Tobias, der Dramaturgin Driemeyer, dem Musiker Thomas Keller und der Kulturwirtin Jutta Brinkschulte. Das Grips Theater ist berühmt für das U-Bahn-Musical „Linie 1“ und gilt als eine der wichtigsten Kinder- und Jugendbühnen Deutschlands.