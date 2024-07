Stuttgart - Um die Olympia-Taktiken nicht sofort zu verraten, erwartet Handball-Bundestrainer Alfred Gislason von Testspielgegner Japan den ein oder anderen Kniff. Schließen stehen sich beide Mannschaften nicht nur bei der Olympia-Generalprobe am Sonntag in Stuttgart gegenüber, sondern auch acht Tage später in der Vorrunde in Paris. „Ich denke schon, dass beide Mannschaften sich abtasten wollen und ein bisschen was verstecken wollen. Vielleicht wir nicht, aber die schon. Das wird ein besonderes Spiel“, prognostizierte der Isländer.

Nach dem Auftakt gegen Schweden am 29. Juli sind die Asiaten beim Saison-Höhepunkt in Frankreich der zweite deutsche Gruppengegner - und das zur ungewohnten Handball-Zeit um 9.00 Uhr morgens. Außerdem muss die DHB-Auswahl im Kampf um das Viertelfinale gegen Spanien, Kroatien und Slowenien ran. „Japan spielt anderen Handball, als wir ihn in Europa gewohnt sind. Die haben sehr schnelle Spieler, sind sehr gut im Mann-gegen-Mann“, befand Gislason vor dem ersten Duell an diesem Sonntag (17.30 Uhr) in Stuttgart.