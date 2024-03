Mücheln - Ein Defekt an einer Waschmaschine hat nach ersten Ermittlungen den Brand eines Reihenhauses in Mücheln (Saalekreis) ausgelöst. Das teilte die Staatsanwaltschaft Halle am Montag mit. Nach dem Feuer am Sonntag war zunächst ein junger Mann am Brandort festgenommen worden, am Montag kam er nach Angaben der Behörde wieder frei. Bei dem Brand war ein 52-Jähriger schwer verletzt worden, Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Hausbewohner geborgen und reanimiert. Das Haus war vollständig ausgebrannt, auch an benachbarten Reihenhäusern war Schaden entstanden.