Mitten in der Nacht löst die Alarmanlage in einem Fischzuchtbetrieb aus. Ein Becken läuft aus und 80 Tonnen Fisch sterben. Der Schaden ist enorm.

Wietzendorf - In einem Fischzuchtbetrieb in Wietzendorf im Landkreis Heidekreis sind rund 80 Tonnen Fisch verendet. Dabei sei ein Schaden von rund 480.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Mittag mit. Durch ein nicht verriegeltes Ventil lief das Wasser aus einem der Becken aus.

Die Eigentümer wurden durch eine ausgelöste Alarmanlage über den niedrigen Wasserstand informiert. Noch ist unklar, ob das Ventil durch einen Fehler nicht korrekt verriegelt, oder ob es bewusst manipuliert wurde. Die Ermittlungen zu dem Vorfall in der Nacht auf den Samstag dauern an.