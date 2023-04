Wienrode - Angesichts des steigenden Wasserbedarfs für die Industrie hat Umweltminister Armin Willingmann (SPD) einen Ausbau der Infrastruktur in diesem Bereich gefordert. „Die Wasserversorgung darf nicht zum Hemmschuh der wirtschaftlichen Entwicklung Sachsen-Anhalts werden“, sagte Willingmann am Donnerstag bei einem Besuch im Wasserwerk Wienrode (Landkreis Harz). Viele Anlagen im Land arbeiteten schon jetzt zeitweise an den Kapazitätsgrenzen. Um die Trinkwasserversorgung zukunftsfest zu machen, müssten in den kommenden Jahren im Land deshalb mehrere Wasserwerke neu gebaut, erweitert oder reaktiviert werden. Die Nachfrage nach Trinkwasser sei in den vergangenen Jahren gestiegen.

Nach Einschätzung der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH wird der Wasserbedarf der Wirtschaft in der Region weiter steigen. Hintergrund seien geplante Neuansiedlungen und Erweiterungen von Industrieanlagen. Für erfolgreiche Ansiedlungen müsse an diesen Standorten ausreichend Wasser zur Verfügung stehen. Dennoch betonte der Umweltminister: „Nach wie vor ist die Trinkwasserversorgung in Sachsen-Anhalt gesichert.“

Das Wasserwerk Wienrode stellte im vergangenen Jahr nach Angaben des Umweltministeriums rund ein Drittel der Wasserversorgung im Land sicher. Das Wasserwerk wird aus der Rappbodetalsperre gespeist, Deutschlands größter Trinkwassertalsperre.