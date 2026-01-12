Ein Terminal am Flughafen Tegel steht in der Nacht unter Wasser. Die Feuerwehr rückt an. Wie kam es dazu?

Am alten Flughafen Tegel gab es einen Wasserschaden. (Archivbild)

Berlin - Nach einem Wasserrohrbruch sind am ehemaligen Flughafen in Tegel Tausende Liter Wasser ausgetreten. Ein Sprecher der Feuerwehr sprach von etwa 20.000 Kubikmetern. Das Wasser habe im Keller teilweise bis zu 50 Zentimetern hoch gestanden, sagte er.

Bis tief in die Nacht zum Montag hätten Einsatzkräfte das Wasser abgepumpt. Gegen 2.30 Uhr sei die Anlage wieder an den Betreiber übergeben worden.

Der Schaden war im Kellerbereich des Terminals A am stillgelegten Flughafen aufgetreten. Für die Arbeiten wurde der Strom sowohl im Terminal A als auch im Terminal B abgeschaltet.

Bis vor Kurzem war auf dem Gelände die einstmals größte Flüchtlingsnotunterkunft Deutschlands untergebracht. Zum Jahreswechsel schloss sie.