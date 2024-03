Potsdam - Die Wasserschutzpolizei will in den kommenden Wochen verstärkt auf Brandenburgs Seen und Wasserstraßen unterwegs sein. „Nach den kalten Wintermonaten zieht es viele Menschen wieder an die Gewässer, um ihre Leidenschaft für das Wasser auszuleben“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Der Bootsverkehr werde daher wieder spürbar zunehmen. Die Polizei werde deshalb die Einhaltung der Regeln stärker kontrollieren.

Das schiffbare Wasserstraßennetz des Landes Brandenburg umfasst rund 1600 Kilometer Gewässerstrecke. Dazu kommen 992 Kilometer Fließe im Spreewald. Die Hauptwasserstraßen bilden die Flüsse Oder, Spree, Havel und Elbe und ihre verbindenden Kanäle.