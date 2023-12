Magdeburg - Stetige Regenfälle haben die Wasserstände an den Flüssen in Sachsen-Anhalt ansteigen lassen. Mehrere Flüssen haben Alarmstufen erreicht, wie die Hochwasservorhersagezentrale in Sachsen-Anhalt am Freitag zeigte.

Am Pegel Tylsen ist in der Nacht die Alarmstufe 3 erreicht worden, Alarmstufe 2 sind an den Pegeln Wolmirstedt, Hoppenstedt und Steinerne Renne ausgerufen. An fünf Pegeln herrscht Alarmstufe 1 (Stolberg, Ilsenburg, Mahndorf, Bennungen und Salzwedel-Dumme) und an zweien ist die Meldegrenze überschritten (Mansfeld-Leimbach, Tanne).

Bei der Stufe 2 richten Städte und Gemeinden einen Kontrolldienst ein, ab der Stufe 3 gibt es einen ständigen Wachdienst und es wird mit Maßnahmen der Deichverteidigung begonnen. Mit der Stufe 4 besteht Gefahr für die Allgemeinheit, für Wirtschaft und für die Funktionstüchtigkeit wasserwirtschaftlicher Anlagen.