Bremerhaven - Kurz vor der Bundestagswahl kommt Bundeskanzler Olaf Scholz nach Niedersachsen und Bremen. Der SPD-Kanzlerkandidat wird am Morgen (9 Uhr) in Bremerhaven erwartet, wo er eine Wasserstofftankstelle eröffnen wird. Danach ist ein Besuch bei der Lloyd Werft Bremerhaven geplant. Am Nachmittag und Abend ist Scholz in Niedersachsen unterwegs - es stehen Bürgerdialoge in Ilsede im Landkreis Peine, in Hannover und in Bad Fallingbostel im Heidekreis auf dem Programm.