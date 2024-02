Der Salzlandkreis will den Wassertourismus ankurbeln. Dabei sollen sieben neue Steganlagen entlang der Saale helfen.

Wassertourismus: Baustart für neue Steganlagen an der Saale

Wassersportler werden vor einer Kanufahrt am Bootseinstieg eingewiesen.

Bernburg - Für mehr Schwung beim Wassertourismus setzt der Salzlandkreis auf neue Steganlagen entlang der Saale. Sie sollen künftig den Ein- und Ausstieg aus Booten erleichtern, hieß es am Dienstag anlässlich des Baustarts für die sieben Anlagen. Diese seien zwischen 21 und 70 Meter lang und 2,50 Meter breit. Sie sollen aus nachhaltigen Materialien errichtet werden, hieß es. Lediglich in Könnern werde der Steg aufgrund der örtlichen Begebenheiten massiv aus Beton gebaut. Weitere Stege entstehen in Alsleben, Großwirschleben, Gröna, Calbe und Nienburg. Je Standort sei nach Rodungsarbeiten eine Bauzeit von drei Monaten veranschlagt. Insgesamt kostet das touristische Bauvorhaben 3,7 Millionen Euro - 90 Prozent der Kosten trägt das Land, wie es hieß.