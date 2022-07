Wasserwirtschaftler: Versorgung auch während Hitze gesichert

Potsdam - Die Versorgung mit Wasser in Brandenburg ist nach Angaben der Wasserwirtschaftler im Land auch während der Hitzetage gesichert - zugleich mahnen sie einen sorgsamen Umgang mit dem kühlen Nass an. Rasensprengen, Gartenbewässerung und Autowaschen sollten auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt bleiben, teilte der Landeswasserverbandstag Brandenburg e.V. als Interessenvertretung am Dienstag mit. Wasser stehe rund um die Uhr uneingeschränkt in Trinkwasserqualität zur Verfügung, doch werde sich langfristig der Klimawandel auch auf die Grundwasserneubildung auswirken. Dies sei bereits messbar, wie die Interessenvertreter weiter mitteilten. „Wir rufen die Menschen schlichtweg zu einem bewussten Umgang mit Wasser auf“, erklärte Geschäftsführer Turgut Pencereci in Potsdam.

Der Wasserverbrauch bewegt sich ihm zufolge derzeit auf demselben Niveau wie in anderen Sommern. Einige wenige Versorger haben den Angaben zufolge zeitliche Nutzungsbeschränkungen verfügt.

Das Umweltbewusstsein sei zwar in der Bevölkerung angekommen, könne aber noch deutlich verstärkt werden, schätzte der Geschäftsführer ein. Mittel- und langfristig müsse das Verhalten bei der Nutzung an das Wasserdargebot angepasst werden. „Dafür werden zur Zeit wirksame Strategien entwickelt, wie etwa die Wiederverwendung von gereinigtem Abwasser und vieles mehr“, erklärte Pencereci. Auch städtebaulich sei ein Umdenken dringend erforderlich. Die weitere Flächenversiegelung führe dazu, das Wasser immer weniger in der Fläche zu halten.