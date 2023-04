Weimar - Der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft steht ein Führungswechsel bevor. Nach drei Amtszeiten gibt die bisherige Präsidentin Claudia Olk ihren Posten ab, wie die Gesellschaft zum Auftakt der Shakespeare-Tage am Freitag in Weimar mitteilte. Bei der für Sonntag geplanten Mitgliederversammlung soll turnusgemäß ein neuer Vorstand gewählt werden, hieß es. Im Anschluss würden die Vorstandsmitglieder aus ihrer Mitte einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin wählen.

Im Zentrum der dreitägigen Tagung stehen „Shakespeares Bibliotheken“. Gefeiert wird das Erscheinen der ersten gedruckten Ausgabe von Shakespeares gesammelten Stücken im Jahr 1623, also vor genau 400 Jahren. Ohne dieses „First Folio“ wären weite Teile des Werks und damit auch zahlreiche Worte und Wendungen vermutlich verloren gegangen, wie die Gesellschaft mitteilte: „Die Geschichte der Bühnen der Welt, der Musik, der Oper, des Films und des Balletts, der Literatur und der bildenden Künste wäre eine gänzlich andere.“

Erstmals verleiht die Gesellschaft in diesem Jahr den mit 10.000 Euro dotierten Shakespeare-Preis. Am Sonntag wird er an die österreichische Schauspielerin und Sängerin Birgit Minichmayr (46) überreicht. Die Auszeichnung soll künftig alle zwei Jahre an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gehen, die sich um das Werk Shakespeares und dessen Verbreitung in besonderer Weise verdient gemacht haben.

Fachleute aus England, Deutschland und den USA werden außerdem den Einfluss frühneuzeitlicher Buchkultur auf Shakespeares Werke sowie deren Rezeption über Englands Grenzen hinweg thematisieren.

Die 1864 in Weimar gegründete Gesellschaft ist eine der ältesten noch arbeitenden literarischen Gesellschaften Europas. Sie hat nach eigenen Angaben rund 2000 Mitglieder, neben Fachleuten aus Literaturwissenschaft und Theater auch Lehrkräfte und Literaturfans. Im Jahr 2000 wurde die Deutsche Shakespeare-Stiftung gegründet, welche die Arbeit der Gesellschaft mit Zuwendungen für größere Projekte unterstützt.