Magdeburg - Sachsen-Anhalt erwartet am Mittwoch ein Wechsel aus Sonne und Wolken. In der Südhälfte des Landes ist es zunächst bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Gebietsweise regnet es. Vormittags zieht der Regen rasch südostwärts ab. Danach wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt trocken, nur in der Altmark besteht am Nachmittag ein erhöhtes Schauerrisiko. Die Temperaturen betragen maximal 20 bis 23 Grad, im Harz 15 bis 19 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Wind.

Die Nacht zum Donnerstag wird gering bewölkt und meist ohne Regen. Die Temperaturen gehen auf 10 bis 6 Grad zurück, im Harz auf bis zu 4 Grad. Es weht schwacher Wind.