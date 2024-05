Der 27-jährige Cedric Teuchert spielt künftig für St. Louis City SC in der Major League Soccer. Im Bundesstaat Missouri hat der Angreifer einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Wechsel vollzogen: Hannover-Stürmer Teuchert geht in die USA

Hannover - Der Wechsel von Angreifer Cedric Teuchert in die Major League Soccer ist perfekt. Der US-Club St. Louis City SC gab am Dienstag bekannt, dass der 27-Jährige einen Zweijahresvertrag im Bundesstaat Missouri unterschrieben hat. Dass Teuchert den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 verlassen wird, stand schon seit Anfang Mai fest.

„Seine Qualität am Ball, sei es bei Standardsituationen oder im Strafraum, ist eine Stärke, die der Mannschaft zugutekommen wird“, sagte der deutsche City-Sportdiektor Lutz Pfannenstiel. In der abgelaufenen Saison erzielte Teuchert in 28 Pflichtspielen zwölf Treffer für Hannover.