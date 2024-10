Erfurt - Nach zuletzt kühlen Tagen steigen zu Wochenbeginn in Thüringen die Temperaturen wieder an. Dabei wird es unbeständig und wechselhaft, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Nachdem am Montag ein Regengebiet durchgezogen ist, lockert es am Nachmittag bei maximal 17 bis 19 Grad auf. Im Bergland werden bis zu 17 Grad erwartet. In der Nacht beginnt es wieder zu regnen, es weht ein mäßiger Wind.

Locker bewölkt und meist niederschlagsfrei sowie bis zu 22 Grad geht es voraussichtlich am Dienstag weiter, ehe am Nachmittag die Wolken wieder dichter werden und es erneut regnet. Der Mittwoch wird der Vorhersage zufolge bei bis zu 19 Grad wechselnd bewölkt, vereinzelt gibt es Schauer. In der nach zum Donnerstag wird es in den Kammlagen der Mittelgebirge stürmisch.