Wechselhaftes und kühles Wetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Eine wechselhafte Wetterlage und kühle Temperaturen erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, startet der Tag zunächst mit einigen Wolken am Himmel. Vereinzelt tritt leichter Regen auf. Gegen Mittag und Nachmittag lockert es dann auf und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad. Nachts bleibt es erst klar, später verdichten sich die Wolkenfelder bei Tiefstwerten zwischen 3 und 6 Grad.

Am Mittwoch halten sich die Wolken weiterhin hartnäckig am Himmel, dabei bleibt es trocken. Im Norden sowie im Harzumfeld treten Windböen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 16 Grad. In der Nacht auf Donnerstag wird es teils wolkig, teils klar. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 0 und 4 Grad ab.

Der Donnerstag beginnt heiter und trocken, dabei wird ein schwacher Nordostwind erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 17 Grad. Nachts sind laut DWD nur ein paar Wolken zu sehen, örtlich tritt leichter Frost auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 1 und 6 Grad.