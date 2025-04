Berlin/Potsdam - Die kommenden Tage in der Hauptstadtregion werden wechselhaft. Dabei kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nicht nur vereinzelt regnen, sondern auch gewittern. Zudem steigen die Temperaturen.

Heute dominiert bei 20 bis 23 Grad ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Am Mittag sowie in den Nachmittagsstunden seien laut DWD vor allem von der Prignitz bis in die Uckermark vereinzelt Gewitter möglich. Damit könnten auch Sturmböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde sowie Hagel einhergehen, hieß es weiter. In der Nacht zu Dienstag sinken die Werte auf 12 bis 8 Grad.

Sonne und Regen bei Temperaturen bis 27 Grad

Auch zur Mitte der Woche bleibt es eher wechselhaft. Die Temperaturen steigen auf sommerliche Werte. Am Dienstag ziehen ab den Mittagsstunden zunächst Regenwolken über Berlin und Brandenburg auf, die im Laufe der Nacht langsam abziehen. Die Maximalwerte liegen bei warmen 23 Grad.

Am Mittwoch werden sommerliche Temperaturen von 24 bis 27 Grad erreicht. Morgens erwarten die Meteorologen noch vereinzelte Schauer. Am Nachmittag und Abend besteht nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für Regen oder Gewitter.