Erfurt - Erst Sonne, dann Wolken und Regen erwarten die Menschen in Thüringen am Sonntag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Tag zunächst noch sonnig, im weiteren Verlauf ziehen dichte Wolken auf. Am Nachmittag tritt Regen auf - bei Höchstwerten zwischen 10 und 13 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es stark bewölkt und gebietsweise regnerisch. Zum Morgen lässt der Regen nach. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 5 und 7 Grad.

In der kommenden Woche zeigen sich am Montag weiterhin dichte Wolken am Himmel. Am Nachmittag und Abend kommt es vereinzelt zu Schauern, auch einzelne Windböen werden erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 10 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es laut DWD stark bewölkt, dabei treten Schauer auf. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 4 und 7 Grad ab.