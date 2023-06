Wechselhaftes Wetter in Berlin und Brandenburg erwartet

Berlin/Potsdam - Eine wechselhafte Wetterlage erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, bleibt der Tag überwiegend wolkig bis stark bewölkt. Zwischen Prignitz, Uckermark und Oderbruch treten häufig heitere Abschnitte auf. Es bleibt weitestgehend trocken - bei Höchstwerten zwischen 25 und 29 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird es im Norden und im Berliner Raum gering bewölkt, im Süden und Südwesten Brandenburgs ziehen dichte Wolken auf. Es bleibt trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 11 und 15 Grad.

Am Donnerstag wird es weiterhin wolkig, in der Uckermark zeigt sich für eine längere Zeit die Sonne. Gegen Nachmittag und Abend treten örtlich Schauer und Gewitter auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 27 und 30 Grad. In der Nacht zu Freitag bleibt es bewölkt. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 11 und 16 Grad ab.

Der Freitag wird laut DWD überwiegend sonnig, dabei sind nur einige Wolkenfelder zu sehen. Im Südosten Brandenburgs regnet und gewittert es am Nachmittag leicht, sonst bleibt es trocken. Es werden Temperaturen zwischen 26 und 29 Grad erwartet. In der Nacht zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel - bei Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad.