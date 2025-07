In Niedersachsen treten am Sonntag örtlich heftige Gewitter auf. Der DWD spricht von lokaler Unwettergefahr durch Starkregen. Auch zum Wochenbeginn bleibt es unbeständig.

Wechselhaftes Wetter in Niedersachsen

In Niedersachsen bleibt das Wetter unbeständig: Am Sonntag ziehen immer wieder Schauer und Gewitter auf. (Symbolbild)

Hannover - In Niedersachsen bleibt das Wetter vorerst unbeständig. Am Sonntag ist es wechselnd bewölkt mit wiederholten Schauern und örtlich auch Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem im Nordosten kann es lokal zu heftigem Starkregen kommen, vereinzelt besteht sogar Unwettergefahr. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 23 Grad, auf den Inseln und im Harz bleibt es mit rund 20 Grad etwas kühler. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen.

In der Nacht zum Montag lassen Schauer und Gewitter nach. In den Frühstunden kann es gebietsweise neblig-trüb werden. Die Tiefstwerte liegen bei rund 13 Grad, auf den Inseln bei 17 Grad. An der Küste weht schwacher bis mäßiger Nordostwind, im Binnenland bleibt es meist windstill.

Gewitter zum Wochenstart

Am Montag bleibt es wechselnd bewölkt. Vor allem im Süden kann es erneut Schauer und einzelne Gewitter geben. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 26 Grad, an der Küste werden etwa 21 Grad erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen.

Auch in der Nacht zum Dienstag bleibt es wechselhaft mit durchziehenden Schauern und kurzen Gewittern. Die Temperaturen sinken auf etwa 15 Grad, auf den Inseln auf 17 Grad.

Der Dienstag zeigt sich ebenfalls durchwachsen: Bei wechselnder Bewölkung gibt es Schauer und vereinzelt auch Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad. An der See weht frischer, sonst schwacher bis mäßiger Westwind.