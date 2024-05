Wechselhaftes Wetter in Niedersachsen erwartet

Hannover/Bremen - Unbeständiges und wechselhaftes Wetter erwartet die Menschen in Niedersachsen in den kommenden Tagen. „Es wird nicht durchregnen, aber es hat ein bisschen Aprilwettercharakter auf höherem Temperaturniveau“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Die Temperaturen würden sich stets um die 20 Grad Celsius bewegen.

Im Laufe des Montags sollte es vereinzelt Schauer geben. Starke Gewitter mit heftigen Regenfällen um 25 Liter pro Quadratmeter entstünden örtlich in Südniedersachsen. Im Laufe der Nacht soll sich der Schwerpunkt der Niederschläge auf die Nordhälfte Niedersachsens und nach Bremen hin verlagern. Unwetterartige Regenfälle könnten dann bis zu 40 Liter Wasser pro Quadratmeter innerhalb einiger Stunden bringen.

Am Sonntagabend gab es im Norden schon regional auftretende Gewitter und starke Regenfälle. So kam es im südlich von Hamburg gelegenen Buchholz zu Überflutungen. Die Feuerwehr listete auf ihrer Internetseite mehrere Einsätze auf, weil etwa Keller überflutet wurden.

Dienstags soll der Regen tagsüber allmählich nachlassen. In der Nacht zum Dienstag kühlt es ab auf 10 bis 13 Grad. Am Dienstag sind etwa 16 bis 19 Grad zu erwarten. Auch Mittwoch und Donnerstag sei das Wetter wechselhaft. Je näher das Wochenende rücke, umso mehr würden die Sonnenanteile zu- und die Schaueranteile abnehmen, hieß es weiter vom DWD.