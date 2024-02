Wechselhaftes Wetter in Niedersachsen mit Nebel und Glätte

Zwei Kinder laufen auf einen Hügel am Kronsberg, während dunkle Wolken am Horizont vorüberziehen.

Hannover/Bremen - Der Montag bringt Frost, vereinzelt Glätte und Windböen nach Niedersachsen und Bremen. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegen die Temperaturen zwischen sechs und zehn Grad. Bis zum Vormittag soll es demnach streckenweise Nebel geben mit Sichtweiten unter 150 Metern. In den Morgenstunden sowie in der Nacht ist mit leichtem Frost und Glätte zu rechnen. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordseeküste frischer Nordostwind mit Windböen bis 55 Stundenkilometern.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es zu Beginn klar, später aber wieder trüb und neblig. Die Tiefstwerte liegen laut Deutschem Wetterdienst um null bis zwei Grad bei leichtem Wind.